ЛУГАНСК, 20 фев — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины в воскресенье утром предприняли утром попытку атаковать позиции ЛНР в районе Пионерского с форсированием реки, сообщила Народная милиция самопровозглашенной республики. Разведка ДНР добыла план наступления Киева

Согласно данным, атака произошла в районе 5 утра 20 февраля. "Боевики 79 десантно-штурмовой бригады предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции в районе н.п. Пионерское, с форсированием реки Северский Донец", — передает оборонное ведомство ЛНР.

Уточняется, что в результате боя противник понес потери и отступил.

Попытка атаки привела к уничтожению 5 жилых домов и жертвам среди мирного населения.