ЛУГАНСК, 20 фев — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины в воскресенье утром предприняли утром попытку атаковать позиции ЛНР в районе Пионерского с форсированием реки, сообщила Народная милиция самопровозглашенной республики.
Согласно данным, атака произошла в районе 5 утра 20 февраля. "Боевики 79 десантно-штурмовой бригады предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции в районе н.п. Пионерское, с форсированием реки Северский Донец", — передает оборонное ведомство ЛНР.
Уточняется, что в результате боя противник понес потери и отступил.
Попытка атаки привела к уничтожению 5 жилых домов и жертвам среди мирного населения.
https://1prime.ru/News/20220220/836107547.html
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