МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Украинские силовики обстреляли населенный пункт Яковлевка в ДНР, сообщает представительство самопровозглашенной республики в СЦКК. Разведка ДНР добыла план наступления Киева

Согласно данным, ВСУ выпустили 20 мин запрещенного по Минским соглашениям калибра 120 мм.

Уточняется, что обстрел был зафиксирован в 13.55 со стороны населенного пункта Авдеевка.

Ранее Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сообщила, что вооруженные силы Украины в воскресенье утром предприняли попытку атаковать позиции ЛНР в районе Пионерского с форсированием реки, но в результате боя противник понес потери и отступил. Попытка атаки привела к уничтожению 5 жилых домов и жертвам среди мирного населения.