МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Украинские силовики обстреляли населенный пункт Яковлевка в ДНР, сообщает представительство самопровозглашенной республики в СЦКК.
Согласно данным, ВСУ выпустили 20 мин запрещенного по Минским соглашениям калибра 120 мм.
Уточняется, что обстрел был зафиксирован в 13.55 со стороны населенного пункта Авдеевка.
Ранее Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сообщила, что вооруженные силы Украины в воскресенье утром предприняли попытку атаковать позиции ЛНР в районе Пионерского с форсированием реки, но в результате боя противник понес потери и отступил. Попытка атаки привела к уничтожению 5 жилых домов и жертвам среди мирного населения.
https://1prime.ru/News/20220220/836108805.html
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