МОСКВА, 21 фев — ПРЙАМ. В России за прошлый 2021 год доходы похоронного бизнеса резко выросли — на 12,5%, пишет "Коммерсант". Россиянам разъяснили, что нельзя выбрасывать на помойку

Этот скачок произошел впервые за последние семь лет.

"Оборот рынка увеличился в 2021 году 12,5%, до 80,4 млрд рублей, это максимум с 2013 года. Эксперты полагают, что на самом деле доходы выросли на 30-50%, а разницу объясняют активизацией перехода похоронного бизнеса в теневой сектор", — пишет издание со ссылкой на расчеты на базе Росстата.

Наибольший рост доходов зарегистрирован в Московской области, здесь похоронные компании выручили за год на 53% больше — до 6,3 миллиарда рублей.

В Москве рост составил 6,8%, до 9,5 миллиарда рублей.