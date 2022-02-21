МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Выпущенный со стороны Украины снаряд попал в пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области в 150 метрах от российско-украинской границы, сообщает ведомство. ДНР предотвратила попытки уничтожения нефтебазы

Выстрел произошел в 9.50 утра 21 февраля.

Здание полностью разрушено, пострадавших нет, уточняется в сообщении. На месте работают саперы.

Ситуация в Донбассе накалилась в минувшие выходные. В ДНР заявили, что их разведка сумела добыть план украинской наступательной операции, согласно которому украинские войска за 5 суток должны занять весь Донбасс. Разведка ДНР добыла план наступления Киева

Украинские силовики продолжают обстрелы, в том числе из артиллерии и минометов.

В воскресенье утром ВСУ предприняли попытку атаковать позиции ЛНР в районе Пионерского, в результате боя погибли несколько мирных граждан.

Два снаряда разорвались на территории РФ в Ростовской области недалеко от границы с Украиной.

С пятницы 18 февраля продолжается эвакуация граждан ДНР и ЛНР в Россию. По последним данным, границу РФ пересекло уже около 61 тысячи беженцев с Донбасса.