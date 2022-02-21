МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Выпущенный со стороны Украины снаряд попал в пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области в 150 метрах от российско-украинской границы, сообщает ведомство.
Выстрел произошел в 9.50 утра 21 февраля.
Здание полностью разрушено, пострадавших нет, уточняется в сообщении. На месте работают саперы.
Ситуация в Донбассе накалилась в минувшие выходные. В ДНР заявили, что их разведка сумела добыть план украинской наступательной операции, согласно которому украинские войска за 5 суток должны занять весь Донбасс.
Украинские силовики продолжают обстрелы, в том числе из артиллерии и минометов.
В воскресенье утром ВСУ предприняли попытку атаковать позиции ЛНР в районе Пионерского, в результате боя погибли несколько мирных граждан.
Два снаряда разорвались на территории РФ в Ростовской области недалеко от границы с Украиной.
С пятницы 18 февраля продолжается эвакуация граждан ДНР и ЛНР в Россию. По последним данным, границу РФ пересекло уже около 61 тысячи беженцев с Донбасса.
https://1prime.ru/News/20220221/836116152.html
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