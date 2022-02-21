МОСКВА,, 21 фев — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины начинают реализовывать план по вторжению в Донбасс, заявил телеканалу "Россия 1" представитель народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин. ДНР предотвратила попытки уничтожения нефтебазы

За двое суток по ДНР было выпущено около 2 тысяч боеприпасов, такого не происходило с 2015 года, подчеркнул он.

Обстрелы со стороны украинских силовиков ведутся по всей линии соприкосновения, подчеркнул Басурин.

"Они (обстрелы — ред.) у нас происходят везде, по всей линии соприкосновения, и аэропорт в том числе", — сказал он.

Ситуация в Донбассе накалилась в минувшие выходные. В ДНР заявили, что их разведка сумела добыть план украинской наступательной операции, согласно которому украинские войска за 5 суток должны занять весь Донбасс. Украинские силовики обстреляли две школы в Донецке

Украинские силовики продолжают обстрелы, в том числе из артиллерии и минометов.

В воскресенье утром ВСУ предприняли попытку атаковать позиции ЛНР в районе Пионерского, в результате боя погибли несколько мирных граждан.

Два снаряда разорвались на территории РФ в Ростовской области недалеко от границы с Украиной.

С пятницы 18 февраля продолжается эвакуация граждан ДНР и ЛНР в Россию. По последним данным, границу РФ пересекло уже около 61 тысячи беженцев с Донбасса.