Басурин: украинские силовики начинают реализовывать план по вторжению в Донбасс
МОСКВА,, 21 фев — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины начинают реализовывать план по вторжению в Донбасс, заявил телеканалу "Россия 1" представитель народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.
За двое суток по ДНР было выпущено около 2 тысяч боеприпасов, такого не происходило с 2015 года, подчеркнул он.
Обстрелы со стороны украинских силовиков ведутся по всей линии соприкосновения, подчеркнул Басурин.
"Они (обстрелы — ред.) у нас происходят везде, по всей линии соприкосновения, и аэропорт в том числе", — сказал он.
Ситуация в Донбассе накалилась в минувшие выходные. В ДНР заявили, что их разведка сумела добыть план украинской наступательной операции, согласно которому украинские войска за 5 суток должны занять весь Донбасс.
Украинские силовики продолжают обстрелы, в том числе из артиллерии и минометов.
В воскресенье утром ВСУ предприняли попытку атаковать позиции ЛНР в районе Пионерского, в результате боя погибли несколько мирных граждан.
Два снаряда разорвались на территории РФ в Ростовской области недалеко от границы с Украиной.
С пятницы 18 февраля продолжается эвакуация граждан ДНР и ЛНР в Россию. По последним данным, границу РФ пересекло уже около 61 тысячи беженцев с Донбасса.
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