МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Россия не может равнодушно смотреть на издевательства над соотечественниками на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я вижу еще такой аспект в этом, как упомянутый вами на пресс-конференции с канцлером (Германии Олафом) Шольцем термин геноцид. То, что сейчас пытаются поддерживать откровенно неонацистский и бандеровский режим в Киеве, — это тоже проявление геноцида. Проявляется атака на славян, на православных, и в случае с Украиной — конкретно на все русское, что противоречит, как мы все прекрасно знаем, конституции Украины, но не мешает киевскому режиму один за другим принимать законы, ужесточающие требования к запрету, по сути дела, русского языка", — сказал Лавров на заседании Совбеза РФ.

"Я очень надеюсь, что мы тем самым (признанием независимости ЛНР и ДНР — ред.) пошлем очень сильный сигнал русскому миру. Мы не можем смотреть равнодушно все уже восемь лет на то, как издеваются над нашими соотечественниками, над нашими гражданами", — добавил Лавров.