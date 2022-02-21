МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР. Матвиенко: пришло время признать ДНР и ЛНР, несмотря на угрозу санкций

Глава государства в понедельник провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ по эскалации на Донбассе, на котором выступили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава правительства Михаил Мишустин и другие.

"Уважаемые коллеги, я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня. Я вас хочу поблагодарить за эту встречу, за это совещание", — сказал Путин в конце заседания.