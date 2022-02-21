МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Сирийский лидер Башар Асад заверил, что Дамаск будет готов признать Луганскую и Донецкую народные республики, сообщил РИА Новости координатор группы Госдумы по связям с парламентом САР, замглавы комитета по обороне и первый заместитель председателя "Боевого братства" Дмитрий Саблин.

"Уверен, что вслед за Россией ДНР и ЛНР признают союзники и друзья. Я говорил о ситуации на Донбассе с президентом Сирии Башаром Асадом. Он сказал, что Сирия также будет готова признать их, как она признала Южную Осетию и Абхазию", — сообщил Саблин