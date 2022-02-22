МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Средний размер выданного потребительского кредита в январе текущего года вырос в РФ на 2,9% в годовом выражении, до 231,1 тысячи рублей, следует из сообщения Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2022 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров) составил 231,1 тысячи рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 3,9% (в декабре 2021 года — 222,4 тысячи рублей). В то же время по сравнению с аналогичным периодом 2021 года средний чек потребкредита вырос на 2,9% (в январе 2021 года — 224,5 тысячи рублей)", — говорится в сообщении.

Самый большой средний размер выданных потребкредитов в январе в регионах РФ был отмечен в Москве (486,1 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (356,2 тысячи рублей), Московской области (329,3 тысячи рублей), Ханты-Мансийском АО (296,6 тысячи рублей) и Ленинградской области (241,7 тысячи рублей). Средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по потребкредитам в январе составил 345 баллов (минимальное значение — 1 балл, максимальное — 999 баллов).

При этом увеличение среднего чека потребкредита в январе по сравнению с январем 2021 года было отмечено в большинстве регионов страны. Так, самую серьезную динамику роста (среди 30 регионов РФ — лидеров по объемам кредитов данного типа) продемонстрировали Алтайский (+14,7%) и Краснодарский (+9,8%) края, Нижегородская (+9,7%) и Ростовская области (+8,8%), а также Петербург (+7,6%).

Но в нескольких регионах из топ-30 средний размер потребкредита за год снизился. В том числе в Ленинградской области (-17,4%), Ханты-Мансийском АО (-13%), Московской области (-7,9%), а также в Пермском крае (-7,7%) и Иркутской области (-4,9%).

"В начале прошлого года средний чек потребительского кредита рос довольно серьезными темпами, а пик его роста пришелся на апрель — более 300 тысяч рублей. После этого данный показатель резко снизился и вплоть до конца года держался на уровне 260-270 тысяч рублей. При этом в последние два месяца 2021 года данный показатель вновь существенно сократился, немного увеличившись в первый месяц 2022 года", — приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.