МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Акции "Газпрома" и рубль практически не отреагировали на высказывание канцлера ФРГ Олафа Шольца о приостановке сертификации "Северного потока 2", следует из данных торгов. Шольц привал к переоценке ситуации по "Северному потоку-2" из-за Донбасса

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 22 февраля, что поручил Минэкономики страны сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы отменить сейчас сертификацию "Северного потока 2".

Акции "Газпрома" к 14.24 мск росли на 5,89%, до 272, 46 рубля. До высказываний канцлера ФРГ бумаги "Газпрома" к 14.04 мск торговались возле уровня 269-270 рублей.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.24 мск снижался на 68 копеек, до 79,1 рубля, курс евро — на 34 копейки, до 89,81 рубля. К 14.04 мск рубль торговался чуть выше 79 рублей к доллару и 89,7 рубля к евро.

Президент России Владимир Путин 21 февраля после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Президент США Джо Байден после этого издал указ о первых санкциях за это и собирается сегодня огласить дополнительные меры. Ряд иностранных государств, в том числе Британия, Япония, Австралия и ЕС, также заявили о намерении ввести санкции или обсудить возможные санкции против России.