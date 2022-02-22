Акции "Газпрома" и рубль почти не реагируют на заявление канцлера ФРГ Шольца по "Северному потоку-2"
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Акции "Газпрома" и рубль практически не отреагировали на высказывание канцлера ФРГ Олафа Шольца о приостановке сертификации "Северного потока 2", следует из данных торгов.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 22 февраля, что поручил Минэкономики страны сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы отменить сейчас сертификацию "Северного потока 2".
Акции "Газпрома" к 14.24 мск росли на 5,89%, до 272, 46 рубля. До высказываний канцлера ФРГ бумаги "Газпрома" к 14.04 мск торговались возле уровня 269-270 рублей.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.24 мск снижался на 68 копеек, до 79,1 рубля, курс евро — на 34 копейки, до 89,81 рубля. К 14.04 мск рубль торговался чуть выше 79 рублей к доллару и 89,7 рубля к евро.
Президент России Владимир Путин 21 февраля после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Президент США Джо Байден после этого издал указ о первых санкциях за это и собирается сегодня огласить дополнительные меры. Ряд иностранных государств, в том числе Британия, Япония, Австралия и ЕС, также заявили о намерении ввести санкции или обсудить возможные санкции против России.
https://1prime.ru/News/20220222/836133892.html