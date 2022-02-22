МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек сообщил, что отозвал доклад министерства по "Северному потоку-2" из Федерального сетевого агентства, до подготовки нового доклада трубопровод не будет сертифицирован. То же произойдет, если новый доклад оценит его безопасность негативно.

На фоне признания Россией Донецкой и Луганской народных республик минэкономики ФРГ сообщило немецкому регулятору об отзыве доклада по вопросу безопасности энергоснабжения, являющегося частью пакета документов для согласования проекта. "Согласование "Северного потока 2" обусловлено двумя условиями: выдача сертификации BNA, там речь идет экономико-политических вопросах, как анбандлинг, то есть разделение ролей владельца и оператора, а также об оценке безопасности снабжения", — сказал Хабек на пресс-конференции во вторник.

По его словам, оценку безопасности снабжения делали при правительстве Ангелы Меркель, она завершилась в октябре прошлого года. В заключении было сказано, что трубопровод не является угрозой безопасности энергоснабжения.

"Я считаю, что геополитическая ситуация, а также ситуация на рынке газа в последние месяцы принуждает к новой оценке. Поэтому в следующие недели и месяцы этот шаг будут последовательно готовиться, а сегодня этот доклад был отозван. Он является условием, чтобы осуществилась сертификация. Это будет сделано вновь, будет сделан новый анализ. Пока этот анализ не завершено или не если эта оценка не будет позитивной, то "Северный поток" нельзя будет согласовать", — добавил Хабек.

Во вторник канцлер Германии Олаф Шольц заявил о просьбе к минэкномики страны об отзыве доклада, сделанного ранее в адрес регулятора. Он указал, что это является техническим шагом, необходимым для того, чтобы сертификации трубопровода не произошло в данный момент. Без успешно пройденной сертификации начало эксплуатации "Северного потока-2" невозможно.