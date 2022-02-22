МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Индекс цены российских государственных облигаций (RGBI), основной индикатор рынка госдолга РФ, просел во вторник на 2,3% на фоне признания Россией независимости ЛНР и ДНР, следует из данных Московской биржи.

Индекс RGBI снижается более чем на 2% уже вторую торговую сессию подряд.

По итогам торгов вторника индекс упал на 2,31%, снизившись до уровня 121,46 пункта. В ходе торгов индикатор терял более 3%: сначала пробил минимум февраля 2016 года, когда опускался до 123,34 пункта, затем минимум января 2016 года — 120,86 пункта, выходил на уровни, которые в последний раз наблюдались в октябре 2015 года, однако к концу дня замедлил падение.

Минфин России накануне в связи с сохраняющейся волатильностью на финансовых рынках принял решение не проводить намеченные на вторник аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ).