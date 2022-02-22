ВАШИНГТОН, 22 фев — ПРАЙМ. Администрация США постарается не допустить роста цен на топливо в стране в связи с антироссийскими санкциями, заявил президент Джо Байден.

"Моя администрация использует каждый инструмент, чтобы защитить американский бизнес и пользователей от роста цен на бензоколонке", — сказал Байден в обращении по ситуации вокруг Украины.

Как заявил Байден, и для США тоже "защита свободы будет иметь цену". "Я предприму шаги, чтобы, чтобы убедиться, что боль от наших санкций нацелилась на российскую экономику, не на нашу", — сказал Байден.

БАЙДЕН ПРИЗНАЛ, ЧТО САНКЦИИ ПРОТИВ РФ СКАЖУТСЯ НА ЭКОНОМИКЕ США, ПООБЕЩАЛ РАБОТАТЬ НАД МИНИМИЗАЦИЕЙ ПОСЛЕДСТВИЙ