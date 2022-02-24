Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов попал под новые санкции Евросоюза
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МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов попал под новые санкции Евросоюза, введённые в ответ на признание Россией ЛНР и ДНР, ограничения предполагают заморозку активов и запрет на въезд в страны ЕС, говорится в опубликованном решении по санкциям.
Политическое решение о введении новых санкций — как точечных, так и экономических, в отношении России, а также ЛНР и ДНР было принято министрами иностранных дел стран ЕС накануне. В среду оно было опубликовано в Официальном журнале ЕС.
https://1prime.ru/News/20220224/836151070.html
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