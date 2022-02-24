МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Верховная Рада Украины в четверг единогласно высказалась за введение военного положения в стране.

"Верховная Рада Украины проголосовала за утверждение указа президента о военном положении на всей территории Украины", — говорится в сообщении парламента в Facebook. СМИ: В Киеве паника, никто не понимает, что происходит

За эту меру высказались 300 депутатов.

Российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что принял решение о старте военной операции в Донбассе, поскольку с просьбой о помощи обратились народные республики Донбасса. По его словам, ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.

Министерство обороны РФ заверило, что никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не осуществляется, угрозы для гражданского населения нет. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины.