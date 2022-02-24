МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Китай на фоне ситуации на Украине считает необходимым проявить сдержанность и ответственность, обеспечить безопасность и стабильность международного энергетического рынка. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Мировые цены на нефть ускорили в четверг рост до 6%, апрельский фьючерс марки Brent превысил 103 доллара за баррель впервые с 3 сентября 2014 года, котировки фьючерса с поставкой в мае — около 100 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

"Мы считаем, что в сложившейся обстановке все стороны должны проявить сдержанность, а также путем диалога и консультаций снизить напряженность, лишь стабилизировав ситуацию, можно избежать различных побочных эффектов", — сказала дипломат.

Она также указала, что "по-настоящему ответственные страны должны предпринять ответственные действия и сообща обеспечить глобальную энергетическую безопасность".

Хуа Чуньин также указала на необходимость защитить стабильность и безопасность глобальных производственных цепочек и цепей поставок, и не допустить, чтобы региональная напряженность оказала влияние на безопасность и стабильность международного энергетического рынка.