В Германии заявили, что "Северный поток-2" не является частью санкций ЕС
Министр экономики Германии Хабек: "Северный поток-2" не является частью санкционного пакета ЕС
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БЕРЛИН, 24 фев — ПРАЙМ. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил на пресс-конференции, что трубопровод "Северный поток-2" не является частью санкционного пакета Евросоюза, но принятые Германией меры привели к "аналогичному результату".
Он пояснил, что для США "Северный поток-2" стал частью санкций и это значит, что все предприятия, которые связаны с проектом, работают с ним, все банки, все партнеры станут целями санкций.
"Я думаю, это наносит сильный удар. Для Европы "Северный поток 2" не является частью списка санкций. В этом случае мы нашли немецкий ответ, который привел к аналогичному (результату)", — сказал он.
https://1prime.ru/News/20220224/836162486.html
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