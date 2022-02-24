БЕРЛИН, 24 фев — ПРАЙМ. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил на пресс-конференции, что трубопровод "Северный поток-2" не является частью санкционного пакета Евросоюза, но принятые Германией меры привели к "аналогичному результату". В МИД России рассказали о реакции на санкции Европы и США

Он пояснил, что для США "Северный поток-2" стал частью санкций и это значит, что все предприятия, которые связаны с проектом, работают с ним, все банки, все партнеры станут целями санкций.

"Я думаю, это наносит сильный удар. Для Европы "Северный поток 2" не является частью списка санкций. В этом случае мы нашли немецкий ответ, который привел к аналогичному (результату)", — сказал он.