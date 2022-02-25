МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Все попавшие под западные санкции российские банки заблаговременно разработали адекватный ситуации план мер по обеспечению бесперебойной работы в таких условиях, правительство и Банк России будут оказывать им любую необходимую поддержку, говорится в сообщении регулятора. Банк России сообщил, что отслеживает уровень ликвидности банков

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Затем 24 февраля президент объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. С тех пор под санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк и банк "Россия", Сбербанк.

"Все банки заблаговременно разработали план мер по обеспечению бесперебойного функционирования в условиях санкций, и мы оцениваем эти планы как адекватные ситуации. Банк России и Правительство Российской Федерации будут оказывать любую необходимую поддержку банкам, попавших под санкции западных государств", — сказано в сообщении.