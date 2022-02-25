МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. США хотят в долгосрочной перспективе повлиять на возможности РФ по производству энергоносителей, заявил заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх. В США объяснили, на что конкретно нацелены санкции против России

Как заявил Сингх на брифинге в Белом доме, США отрежут доступ России к новейшим технологиям.

"Эти технологии можно использовать во многих секторах. Что касается долгосрочных возможностей России по производству, мы хотим ограничить эти возможности. Но ничего в краткосрочной перспективе, что касается энергетики", — сказал Сингх.