В Белом доме раскрыли планы по ограничению возможностей России
Белый дом: США намерены ограничить возможности России в сфере производства энергоносителей
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. США хотят в долгосрочной перспективе повлиять на возможности РФ по производству энергоносителей, заявил заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх.
Как заявил Сингх на брифинге в Белом доме, США отрежут доступ России к новейшим технологиям.
"Эти технологии можно использовать во многих секторах. Что касается долгосрочных возможностей России по производству, мы хотим ограничить эти возможности. Но ничего в краткосрочной перспективе, что касается энергетики", — сказал Сингх.
https://1prime.ru/News/20220225/836168759.html
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