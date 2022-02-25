"Примсоцбанк" приостановил расчеты в иностранной валюте в/от российских банков
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Один из крупнейших региональных банков Приморского края "Примсоцбанк" временно не осуществляет расчеты в иностранной валюте в и от российских банков, сообщает в пятницу учреждение.
"Банк временно не осуществляет расчеты в иностранной валюте в/от российских банков (переводы, зачисления)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что банк осуществляет в штатном режиме расчеты в долларах США, евро, юанях, японских йенах, корейских вонах, фунтах, тенге через корреспондентскую сеть в США, Китае, Корее, Японии, Казахстане.
Конверсионные сделки банк осуществляет посредством подачи клиентом поручения на покупку и продажу валюты.
"Онлайн-конвертация по дистанционному банковскому обслуживанию (ДБО) временно отключена в связи с высокой волатильностью инвалют на финансовых рынках. Конверсионные сделки банк осуществляет по указанному клиентом типу курса – по курсу банка, по биржевому курсу, по курсу ЦБ РФ с расчетами на завтра", — отмечает банк.
https://1prime.ru/News/20220225/836170856.html