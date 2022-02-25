МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Хакеры в 2022 году начнут чаще атаковать экосистемы IT-компаний и государственные учреждения России, в первую очередь это связано с огромными объемами информации о пользователях, хранящимися в данных системах, сообщили эксперты по кибербезопасности, опрошенные РИА Новости. Назван срок, когда автоматизируют защиту от хакеров

"Если отмечать отдельные отрасли, то мы ожидаем увеличение количества атак на госучреждения в России. Связано это с ростом информатизации и тем объемом данных, которые обрабатывают эти учреждения. Отдельных всплесков активности следует ожидать в преддверии и во время значимых для страны событий", — заявила аналитик исследовательской группы компании по кибербезопасности Positive Technologies Яна Юракова.

По мнению эксперта по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Виктора Чебышева, еще одним вектором кибератак в 2022 году могут стать экосистемы IT-компаний.

"Говоря о "новинках", можно выделить такой тренд как рост числа атак на экосистемы IT-компаний и финтех-организаций. Мы видим, что онлайн-сервисы становятся все более консолидированы, предлагая в рамках одной платформы мобильные, банковские, организационные услуги. Возможности "покупать все в одном месте" несут как преимущества, так и риски быть атакованными злоумышленниками", — сказал Чебышев.