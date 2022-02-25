МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост в пятницу и частично отыгрывает потери четверга: курс доллара опустился ниже 84 рублей, а курс евро — ниже 94 рублей, следует из данных Московской биржи. Российским банкам пообещали помочь в условиях санкций

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.23 мск снижался на 1,85 рубля, до 83,4 рубля, евро — на 2,01 рубля, до 93,2 рубля.

В четверг доллар обновил исторический максимум, подскочив до 89,6 рубля, евро — до 99,99 рубля (максимум с 2014 года, когда он максимально дорожал до 100,74 рубля).

Банк России для стабилизации ситуации на финансовом рынке принял решения начать валютные интервенции и провести в четверг операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.

По итогам четверга национальная валюта потеряла 4,09 рубля к доллару и 3,51 рубля к евро.