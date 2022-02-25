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2022
https://1prime.ru/News/20220225/836172712.html
Курс доллара опустился ниже 84 рублей, евро - ниже 94 рублей
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Новости
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https://россиясегодня.рф
. Рубль усиливает рост в пятницу и частично отыгрывает потери четверга: курс доллара опустился ниже 84 рублей, а курс евро — ниже 94 рублей, следует из данных Московской биржи... ПРАЙМ, 25.02.2022
валюта, рынки, экономика, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост в пятницу и частично отыгрывает потери четверга: курс доллара опустился ниже 84 рублей, а курс евро — ниже 94 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.23 мск снижался на 1,85 рубля, до 83,4 рубля, евро — на 2,01 рубля, до 93,2 рубля.
В четверг доллар обновил исторический максимум, подскочив до 89,6 рубля, евро — до 99,99 рубля (максимум с 2014 года, когда он максимально дорожал до 100,74 рубля).
Банк России для стабилизации ситуации на финансовом рынке принял решения начать валютные интервенции и провести в четверг операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.
По итогам четверга национальная валюта потеряла 4,09 рубля к доллару и 3,51 рубля к евро.