МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. "Аэрофлот" сформировал альтернативные маршруты для пассажиров с билетами на отменённые рейсы из ряда южных городов России, сообщает компания. Великобритания наложила санкции на ВТБ и "Аэрофлот"

"Аэрофлот" информирует пассажиров отменённых рейсов в/из городов юга России об альтернативных возможностях перевозки в пункты назначения", — говорится в сообщении.

Как уточняется, пассажирам с билетами на отменённые рейсы из Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Ставрополя, Белгорода, Воронежа, Симферополя и Геленджика, имеющим возможность самостоятельно добраться наземным транспортом до Минеральных Вод, Ставрополя, Волгограда и Сочи, предлагается переоформление билетов на рейсы "Аэрофлота" для перелёта в Москву без доплаты и дополнительных сборов.

С целью обеспечения перевозки максимального количества пассажиров в/из южных регионов России авиакомпания задействует на ближайший период воздушные суда большей вместимости на рейсах Москва — Сочи — Москва. Пассажирам, имеющим авиабилеты на отменённые рейсы с вылетом в аэропорты городов юга России, предлагается аналогичный способ осуществления перевозки через Москву и Санкт-Петербург.

В качестве альтернативного варианта пассажиры из Симферополя, Анапы, Краснодара и Ростова-на-Дону могут воспользоваться железнодорожным сообщением: для этого необходимо обратиться в кассы ОАО "РЖД" для самостоятельного оформления железнодорожной перевозки.

Пассажирам отменённых рейсов, в чьи планы не входит срочное осуществление поездки, предлагается на выбор вынужденный возврат денежных средств в полном объёме либо возможность перебронировать билеты на даты после восстановления авиасообщения на указанных южных направлениях.