МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады февраля выросла до 8,15% с 7,8% в первой декаде, следует из материалов Банка России. Эксперт оценил способность банков вернуть валютные вклады при санкциях

Показатель второй декады февраля стал максимальным с третьей декады января 2017 года — тогда показатель составлял 8,18%. Рекордно низкой за всю историю ставка была в первой декаде октября 2020 года — 4,33%.

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, "Тинькофф банк", ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, "ФК Открытие", Россельхозбанк и Промсвязьбанк.