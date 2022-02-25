МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Банк России в нынешней ситуации допускает для компаний, чьи акции торгуются на бирже, меры поддержки своих котировок, например, приобретение их акций подконтрольными структурами, говорится в письме первого заместителя председателя ЦБ Владимира Чистюхина. Банк России приостановил ограничение на полную стоимость потребкредита

"В текущих условиях на котировки ценных бумаг российских эмитентов могут оказывать негативное воздействие нерыночные факторы, приводя к искажению или полной невозможности определения на их основе фундаментальной стоимости компаний", — отмечается в письме.

"В этих условиях Банк России полагает возможным для публичных акционерных обществ, акции которых допущены к организованным торгам, предпринимать адекватные текущей ситуации меры по поддержанию котировок своих ценных бумаг. Такие меры могут включать в себя, например, приобретение акций, допущенных к организованным торгам, подконтрольными эмитенту или зависимыми от эмитента организациями", — говорится там же.



Чистюхин отметил, что Банк России мониторит ситуацию на финансовом рынке в режиме реального времени, при необходимости готов принимать меры.

"Мы в режиме реального времени мониторим ситуацию и готовы включать дополнительные меры по необходимости", — сказал он на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина о текущей экономической ситуации.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. С тех пор под "блокирующие" санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия".

Более мягкие санкции были введены в отношении Сбербанка: США обязали свои финансовые институты в течение 30 дней закрыть корреспондентские счета Сбербанка и начать отклонять любые транзакции с его участием.

Ранее в пятницу ЦБ сообщил, что все попавшие под западные санкции российские банки заблаговременно разработали адекватный ситуации план мер по обеспечению бесперебойной работы в таких условиях, правительство и Банк России будут оказывать им любую необходимую поддержку.

Банк России оценивает текущий уровень ликвидности банков РФ как достаточный, однако проведет 28 февраля однодневный аукцион репо "тонкой настройки" в объеме 3 триллиона рублей, говорится в сообщении регулятора.

"Банк России проведет 28 февраля 2022 года аукцион репо "тонкой настройки" в объеме 3 триллиона рублей с исполнением первой части сделок в день проведения аукциона, второй части — 1 марта 2022 года", — сказано в сообщении.

"Текущий уровень ликвидности российского банковского сектора остается достаточным. Банк России продолжит отслеживать ситуацию с ликвидностью российского банковского сектора и с учетом этого будет уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности", — добавил ЦБ.

Чистюхин считает, что в России есть серьезный запас прочности с точки зрения финансовой стабильности, который обеспечен золотовалютными резервами и макропруденциальными буферами банков.

"У нас серьезный запас прочности с сточки зрения финансовой стабильности — это и наши золотовалютные резервы, и те макропруденциальные буферы, которые накоплены кредитными организациями. И сейчас как раз тот момент, когда мы этот ресурс должны задействовать", — сказал он.

"Вы знаете, что Банк России приступил к валютным интервенциям для стабилизации валютного рынка, и данные меры дают свой результат. Сегодня мы приняли решение разрешить банкам использовать накопленные макропруденциальные капитальные буферы по валютным кредитам. Мы будем все эти ресурсы использовать своевременно и рационально", — также отметил он.