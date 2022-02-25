Банк России допускает для компаний, чьи акции торгуются на бирже, меры поддержки своих котировок
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Банк России в нынешней ситуации допускает для компаний, чьи акции торгуются на бирже, меры поддержки своих котировок, например, приобретение их акций подконтрольными структурами, говорится в письме первого заместителя председателя ЦБ Владимира Чистюхина.
"В текущих условиях на котировки ценных бумаг российских эмитентов могут оказывать негативное воздействие нерыночные факторы, приводя к искажению или полной невозможности определения на их основе фундаментальной стоимости компаний", — отмечается в письме.
"В этих условиях Банк России полагает возможным для публичных акционерных обществ, акции которых допущены к организованным торгам, предпринимать адекватные текущей ситуации меры по поддержанию котировок своих ценных бумаг. Такие меры могут включать в себя, например, приобретение акций, допущенных к организованным торгам, подконтрольными эмитенту или зависимыми от эмитента организациями", — говорится там же.
Чистюхин отметил, что Банк России мониторит ситуацию на финансовом рынке в режиме реального времени, при необходимости готов принимать меры.
"Мы в режиме реального времени мониторим ситуацию и готовы включать дополнительные меры по необходимости", — сказал он на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина о текущей экономической ситуации.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. С тех пор под "блокирующие" санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия".
Более мягкие санкции были введены в отношении Сбербанка: США обязали свои финансовые институты в течение 30 дней закрыть корреспондентские счета Сбербанка и начать отклонять любые транзакции с его участием.
Ранее в пятницу ЦБ сообщил, что все попавшие под западные санкции российские банки заблаговременно разработали адекватный ситуации план мер по обеспечению бесперебойной работы в таких условиях, правительство и Банк России будут оказывать им любую необходимую поддержку.
Банк России оценивает текущий уровень ликвидности банков РФ как достаточный, однако проведет 28 февраля однодневный аукцион репо "тонкой настройки" в объеме 3 триллиона рублей, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России проведет 28 февраля 2022 года аукцион репо "тонкой настройки" в объеме 3 триллиона рублей с исполнением первой части сделок в день проведения аукциона, второй части — 1 марта 2022 года", — сказано в сообщении.
"Текущий уровень ликвидности российского банковского сектора остается достаточным. Банк России продолжит отслеживать ситуацию с ликвидностью российского банковского сектора и с учетом этого будет уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности", — добавил ЦБ.
Чистюхин считает, что в России есть серьезный запас прочности с точки зрения финансовой стабильности, который обеспечен золотовалютными резервами и макропруденциальными буферами банков.
"У нас серьезный запас прочности с сточки зрения финансовой стабильности — это и наши золотовалютные резервы, и те макропруденциальные буферы, которые накоплены кредитными организациями. И сейчас как раз тот момент, когда мы этот ресурс должны задействовать", — сказал он.
"Вы знаете, что Банк России приступил к валютным интервенциям для стабилизации валютного рынка, и данные меры дают свой результат. Сегодня мы приняли решение разрешить банкам использовать накопленные макропруденциальные капитальные буферы по валютным кредитам. Мы будем все эти ресурсы использовать своевременно и рационально", — также отметил он.
https://1prime.ru/News/20220225/836178725.html