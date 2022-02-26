ООН, 26 фев – ПРАЙМ. Россия наложила вето на проект резолюции, в которой Совет Безопасности ООН призывает немедленно прекратить наступление на Украине, передает корреспондент РИА Новости.

За принятие документа проголосовали 11 стран-членов, трое при этом воздержались.

Инициаторами проекта резолюции выступили Соединенные Штаты и Албания.

В тексте документа отмечалось, что "СБ ООН поддерживает призыв генсека ООН к РФ прекратить наступление на Украину". "СБ ООН выражает глубокое сожаление в связи с агрессией РФ против Украины", — говорится в проекте документа.

Также отмечалось, что Совбез ООН постановляет, что Россия немедленно прекратит применение силы в отношении Украины и воздержится от дальнейшей незаконной угрозы применения силы или применения силы против любого государства Организации Объединенных Наций.

Согласно проекту, Совет Безопасности ООН постановлял, что Россия немедленно, полностью и без предварительных условий выведет все свои военные силы с территории Украины рамках ее международно признанных границ.

"СБ ООН сожалеет в связи с решением РФ относительно статуса отдельных областей Донецкого и Луганского регионов Украины", — утверждалось в проекте.

Как отмечалось, СБ ООН постановляет также, что Россия незамедлительно отменит решения, которые касаются признания Донецкой и Луганской народных республик. Согласно проекту, Совбез ООН призвал бы стороны придерживаться заключенных ранее минских соглашений и работать конструктивно в соответствующих международных механизмах, в числе которых упоминается нормандский формат и трехсторонняя контактную группу.

Согласно тексту заблокированной резолюции, Совбез ООН осуждал объявление Россией "специальной военной операции" на Украине.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции, направленной на демилитаризацию Украины. В телеобращении он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Глава государства подчеркнул, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Позднее Минобороны России отметило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В ведомстве также заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.