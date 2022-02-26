2022-02-26T05:35:00+03:00
2022-02-26T05:43:58+03:00
2022-02-26T05:35:00+03:00
2022
https://1prime.ru/News/20220226/836182477.html
Агентство S&P понизило кредитный рейтинг Украины
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) заявило, что понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины до "B-". "S&P Global Ratings понизило долгосрочный... ПРАЙМ, 26.02.2022
макроэкономика, экономика, новости, рынки, облигации, украина, s&p
https://cdnn.1prime.ru/images/83456/72/834567241.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83456/72/834567241.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83456/72/834567240.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83456/72/834567240.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83456/72/834567228.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83456/72/834567228.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) заявило, что понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины до "B-".
"S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и местной валюте с "B" до "B-", — говорится в релизе агентства.