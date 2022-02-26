МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) заявило, что понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины до "B-".

"S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и местной валюте с "B" до "B-", — говорится в релизе агентства.