МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Закрытие неба Чехии, Польши и Болгарии для российских перевозчиков увеличит время полета в западном направлении на 1,5-2 часа, кроме того, вырастет и стоимость перелета из-за увеличения расхода топлива, рассказал РИА Новости бывший диспетчер Главного центра Организации воздушного движения России Виталий Андреев. Болгария, Польша и Чехия уведомили авиакомпании России о запрете полетов

Ранее Болгария, Польша и Чехия уведомили российские авиакомпании о закрытии своего воздушного пространства.

"Российским бортам из-за NOTAM (уведомление для летного экипажа — ред.) болгар, поляков и чехов придется летать через зоны Сочи или Петербурга, это увеличит полет на 1,5-2 часа", — рассказал Андреев.

Он напомнил, что "Украину мы облетаем уже давно, так что в пересмотре маршрута проблем нет".

"Другое дело, что это значительно увеличит стоимость любого полета, так как, естественно, значительно увеличивается расход топлива. Стоимость рейса вырастает сразу на тысячи долларов. Не думаю, что многие авиакомпании захотят тратить такие средства на привычных направлениях", — сказал эксперт.