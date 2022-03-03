МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Альтернативным маршрутом для организации грузоперевозок в случае запрета на морское сообщение с российскими портами могут стать наземные пути через страны Прибалтики, рассказал РИА Новости руководитель направления "Экономика инфраструктурных отраслей" Центра стратегических разработок (ЦСР) Бегляр Новрузов. Эксперт рассказал, к чему приведет запрет на морское сообщение с Россией

Киев в среду требовал запретить морское сообщение с портами РФ и обслуживание российских судов в иностранных портах.

Эксперт отмечает, что в случае запрета на морское сообщение с российскими портами перевозка грузов морским транспортом в направлении стран, поддержавших санкции против России, будет заканчиваться границами РФ, а далее груз будет следовать наземным транспортом — автомобильным или железнодорожным.

Альтернативные маршруты в европейской части РФ (в качестве примера выбран Балтийский бассейн) — это наземные маршруты через страны Прибалтики и маршруты с выходом на их порты, поясняет Новрузов.

"Это как раз то, с чем многие годы боролись в РФ. Однако данное направление весьма ограничено и не в состоянии покрыть объем грузов в 200 миллионов тонн, что переваливаются через порты Балтийского бассейна РФ. Следовательно, от 100-150 миллионов тонн потребуется провезти автомобильным и железнодорожным транспортом", — говорит он.

Эксперт привел в пример маршрут Санкт-Петербург – Гамбург морским транспортом, который составляет от 2 до 9 дней (в зависимости от перевозчика, в среднем 3-5 суток). Наземный маршрут составит 2-3 дня: из Санкт-Петербурга до Таллинна наземным транспортом, затем морем до Стокгольма, наземным транспортом по Швеции и далее паромом Мальме-Копенгаген, далее смешанным транспортом по территории Дании, и далее наземным транспортом до Гамбурга.

"Аналогично маршрут морским транспортом от Санкт-Петербурга до Роттердама составит от 2 до 12 дней (в среднем 5-7 суток). Наземный маршрут (через Псков до Риги и далее через Латвию и Литву, далее Польша, далее Германия и Роттердам) составит почти трое суток. Однако следует понимать, что Гамбург и Роттердам — это порты "входа", и грузы следуют далее наземным и речным транспортом по ЕС. И при сравнении морского и наземного маршрутов не учитывается время доставки наземным транспортом от порта до конечного потребителя", — объясняет Новрузов.

Эксперт добавил, что во времени наземный транспорт короче, однако вопрос способности наземных перевозчиков перевезти еще дополнительные 150 миллионов тонн грузов только с портов Балтийского бассейна требует детальной проработки, "при условии тотального отказа иностранных перевозчиков – например, CMA CGM, Maersk и MSC отказались перевозить контейнеры в и из РФ".