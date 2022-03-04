МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Совфед на заседании в пятницу одобрил изменения в Налоговый кодекс РФ, которые наделяют правительство дополнительными полномочиями в налоговой сфере. Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах

Согласно документу, правительство наделяется полномочиями в 2022 году издавать нормативные правовые акты в сфере налогов и сборов. В частности, речь идет о возможности в текущем году приостанавливать, отменять или переносить на более поздний срок мероприятия налогового контроля, продлевать сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов.

Кроме того, правительство получает право продлить срок уплаты авансовых платежей по региональным и местным налогам, предоставления в налоговые органы отчетности, а также направления и исполнения требований об уплате налогов и сборов.

Кабмин также получит право по введению дополнительных оснований предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, сборов, страховых взносов, основания и условия неприменения способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, а также основания и условия неприменения ответственности за непредоставление (несвоевременное предоставление) отчетности в налоговые органы.

Документ предоставляет право региональным властям издавать нормативные правовые акты в сфере налогов и сборов, предусматривающие в период с 1 января до 31 декабря 2022 года продление сроков уплаты налогов по региональным и местным налогам.

Закон разработан для смягчения последствий антироссийских санкций и направлен на поддержку экономики РФ.