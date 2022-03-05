МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Ювелирный дом Cartier сообщил о приостановке коммерческой деятельности в России на фоне ситуации вокруг Украины. Французские модные дома закрывают свои бутики в России

"Cartier выражает глубокие соболезнования нашим коллегам, их семьям и друзьям, которых коснулась трагическая ситуация на Украине… Учитывая нынешнюю глобальную ситуацию, мы с сожалением остановили нашу работу на Украине 24 февраля и приостановили коммерческую деятельность в России 3 марта", — сообщается в заявлении ювелирного дома.

Ювелирный дом отметил, что поддерживает контакт с сотрудниками на Украине, а также сообщил о намерении сделать пожертвование гуманитарной организации, чтобы помочь беженцам из страны.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.