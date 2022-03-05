МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. В пресс-службе кабмина России сообщили, что он выделил дополнительные 5 миллиардов рублей на предоставление льготных кредитов аграриям. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Правительство поддержит пострадавшие от санкций отрасли

Отмечается, что данная мера поможет просубсидировать более 8 тысяч займов.

Уточняется, что средства будут выделяться из резервного фонда правительства, они пойдут на субсидирование кредитных организаций, которые предоставляют предприятиям агропромышленного комплекса льготные займы. В 2021 году в рамках программы уже было выделено 90 миллиардов рублей. Необходимость дополнительного финансирования возникла из-за повышения ключевой ставки Банком России.

Ранее Мишустин на заседании правительства пояснял, что данные меры особенно необходимы в период посевной кампании, которая уже идет в ряде регионов.

Банк России в понедельник экстренно повысил ключевую ставку — до 20% годовых.

Льготная кредитная программа для аграриев была запущена в 2017 году. Сельхозпроизводители могут взять краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке до 5% на развитие растениеводства и животноводства, а также на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья. Льготный краткосрочный кредит выдаётся на срок до 1 года, инвестиционный – от 2 до 15 лет.