СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар — ПРАЙМ. Переходный период для туристической отрасли из-за прекращения работы Booking займет максимум до двух месяцев, после чего все заживут принципиально не хуже, заявил РИА Новости руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Программа туристического кешбэка возобновится с 15 марта

Ранее стало известно, что Booking.com, будучи голландской компанией, вынуждена приостановить предоставление туристических услуг в России в связи с возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране. Booking был самым крупным подобным сервисом в России, на него приходилось около 35-40% бронирований, а в ряде регионов и больше.

"Точно нет никакой трагедии. Никаких рисков для российской туристической отрасли я совсем не наблюдаю. Переходный период продлится месяц, максимум два. Это время, необходимое для адаптации отелям, другим площадкам бронирования и собственно самим туристам. После чего мы заживем принципиально не хуже. Никто и вспоминать не будет, по крайней мере с горечью так точно, о прекращении работы Booking", — сказал Уманский.

По его словам, зависимость от Booking в гостиничном секторе преувеличена, а прекращение работы сервиса даст возможность для развития отечественных площадок бронирования.

"Booking.com за счет своего рекламного бюджета, выкупая по сути весь коммерческий трафик, был исторически монополистом на нашем рынке, и альтернативные площадки были заблокированы в своей работе и не могли развиваться. Сейчас, когда рынок перестал быть монопольным, мы получим бодрое развитие альтернативных отечественных площадок. Мы получим полноценное импортозамещение в этом направлении", — сказал Уманский.

По его словам, в России много альтернативных сервисов бронирования, которые займут освободившуюся нишу.

"Есть очень много проектов, способных обеспечить загрузку отелей", — подчеркнул Уманский.