МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Рост цен на некоторые овощи в Москве связан с сезонным замещением российской продукции импортной, сообщил журналистам в воскресенье руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. Россельхознадзор разрешает полный импорт в Россию овощей из девяти стран

"В настоящее время действительно отмечается сезонный рост цен на овощи, от 2% на картошку до 17% на капусту с начала года. Рост цен связан с появлением на рынке импортной овощной продукции, замещающей отечественную. Собранный в 2021 году урожай капусты, моркови, лука из открытого грунта уже закончился. На начало марта на полки магазинов поступает сельскохозяйственная продукция, выращенная в тепличных условиях при более высоких затратах по сравнению с обычным способом выращивания, а также увеличивается доля импорта из Турции, Китая, что также оказывает влияние на уровень цен", — сообщил Немерюк.

Он отметил, что важнейшей задачей в текущей ситуации является создание максимально комфортных условий для доступа отечественных производителей на московский рынок.

"В Москве функционирует множество форматов торговых объектов, включая розничные рынки и ярмарки, реализующие продукцию разной ценовой категории. За последние годы Москва увеличила сбытовую сеть продовольствия напрямую от товаропроизводителей. В городе действуют 22 сельскохозяйственных рынка с 5648 торговыми местами, также организовано более 120 ярмарок с общим количеством торговых мест свыше 3 тысяч. Москва бесплатно предоставляет товаропроизводителям полностью оборудованные, готовые к торговле продовольствием места", — рассказал глава департамента.

Немерюк подчеркнул, что принимаемые меры по ограничению роста цен и сбалансированию рынка продовольствия приведут к стабилизации цен в июне 2022 года, после поступления овощей нового урожая из южных регионов.