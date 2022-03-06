МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. В ближайшее время будет необходимо принять ответные меры на возможные вызовы Запада, связанные с перерегистрацией в другой стране юридических лиц в специальные административные районы России. Об этом сообщил вице-спикер Совфеда, который представляет "Единую Россию" в составе правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций. Эксперт назвал доступный способ отправки денег за границу

Журавлев сказал: "Будем предлагать расширить перечень юрлиц, которым предоставляется возможность редомициляции и оптимизировать требования к ним. Эта тема сейчас активно прорабатывается. Также важно наделить дополнительными полномочиями управляющие организации и регулирующие органы при определении документов, действий и сроков во время проведении этой процедуры. Она необходима, чтобы сохранить организационно-правовой статус компаний, ее права и обязанности на территории страны, где будет новое место регистрации".

Он добавил, что эти меры позволят создать более благоприятные условия для юрлиц при переносе места регистрации их компаний и нивелировать противодействия, которые могут возникнуть.

"Активная работа по созданию дополнительных мер, которые необходимы для обеспечения экономического развития в условиях санкционного давления недружественных государств, продолжается", — резюмировал Журавлев.