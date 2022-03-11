МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Санкции в отношении России, в том числе уход западных нефтяных компаний и стремление отказаться от закупки российской нефти, не замедлили сказаться на ценах на бензин по всей Европе: стоимость топлива бьет рекорды, а власти пытаются в спешном порядке принять какие-то меры, но пока не очень успешно. РИА Новости ознакомилось с тем, как изменились ценники на европейских бензоколонках. В России дешевеет бензин

ПЕЙ, НЕ ВОДИ

Для целого ряда стран цена пробила психологическую отметку в 2 евро, существенно подскочив всего за неделю-две. Всего пару недель назад литр 95-го стоил во Франции 1,82 евро, а сегодня это уже 2,09. В Италии за это же время произошел скачок на 20%. Сейчас литр бензина в центре Рима обойдется населению в 2,1-2,2 евро.

В итальянском интернете расходятся мемы, сравнивающие стоимость вина и автомобильного топлива: на фотографии приводится цена за бутылку красного в 1,29 евро по акции в одном из супермаркетов. "Мы перешли от "если пьешь, не води" к "пей, не води", — гласит подпись к картинке.

РЕКОРДЫ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ

На том же уровне цены в Испании и Германии. Как сообщил общегерманский автомобильный клуб ADAC, столь стремительное повышение цен на топливо наблюдается впервые в истории страны. Эксперты говорят об "украинском факторе" и прогнозируют повышение до 3 евро за литр уже в обозримом времени.

В Великобритании о рекордных показателях сообщает британская ассоциация автомобилистов RAC. Литр теперь около 2,1 доллара. Ежедневный прирост цен на дизельное топливо вообще был самым большим за всю историю наблюдений с 2000 года. Аналитики утверждают, что на фоне роста оптовых цен на топливо дальнейшее повышение цен в ближайшие дни неизбежно.

Греческие СМИ тоже прогнозируют рост цен до конца недели до 2,5 евро за литр. В четверг на заправках он уже был почти 2,2 евро.

В соцсетях активно критикуют правительство Кириакоса Мицотакиса и публикуют множество карикатур. На одной из них — канистра бензина с логотипом известного французского дома моды и надписью "Луи Бидон".

НАЛОГОВАЯ ПОДУШКА

Поскольку такая ситуация не устраивает власти, они уже ищут способы смягчить ее. Оппозиционная Социал-демократическая партия Австрии выступает за временную отмены НДС. Это позволило бы потребителю сэкономить около 30 центов на литр, государству обошлось бы в 800 миллионов евро в год.

В Боснии и Герцеговине на полгода отменили акцизы на нефтепродукты, а в Черногории их собираются понизить.

Польское правительство даже добилось снижения цен рядом целенаправленных мер, в том числе снижением налоговой нагрузки на оптовых и розничных продавцов. Несмотря на это за месяц 95-й бензин подорожал на 15%, а дизельное топливо на 19%. Хотя первый держится на уровне 1,3 евро за литр, что ощутимо ниже других стран. Но до исторического максимума ему осталось немного – это 1,44 евро.

В Чехии нынешние 1,8 евро за литр уже стали историческим максимумом. Правительство страны хочет попробовать изменить ситуацию с помощью отказа от добавления в топливо биодобавок и отмены дорожного налога для легковых машин, фургонов и грузовиков весом до 12 тонн. Хотя как минимум идею отмены биодобавок уже ставят под сомнение сельхозпроизводители.