МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу преимущественно растут за счёт некоторого ослабления международной напряжённости, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.08 мск промышленный индекс Dow Jones растёт на 0,42%, до 33313,02 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижается на 0,26%, до 13093,91 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднимается на 0,07%, до 4262,38 пункта.

Рынки с оптимизмом восприняли заявление президента России Владимира Путина на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко о том, что есть определенные позитивные сдвиги в переговорах с Украиной.

Рыночный аналитик Rabobank Стефан Коопман (Stefan Koopman) отметил агентству Блумберг, что инвесторы "быстро отреагировали на новости", однако он полагает, что это не сигнализирует о быстром разрешении сложившейся ситуации.

При этом реакция на казалось бы позитивные новости оказалась со стороны основных фондовых индикаторов США оказалась не столь дружной, поскольку индекс потребительских настроений Мичиганского университета, представленный сегодня и отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке упал до 59,7 пункта с февральских 62,8 пункта.