МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Италия ведет работу над поиском альтернативных рынков сбыта своей продукции, поставляемой в Россию, заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

"Мы осознаем последствия российского-украинского конфликта для наших компаний в районах, затронутых боевыми действиями, и во всей экономической системе", — заявил он, выступая с информационным сообщением в палате депутатов итальянского парламента.

По словам Ди Майо, для поддержки итальянских компаний создан кризисный центр под координацией МИД, в котором принимают профильные экономические министерства и торговые ведомства.

"Задачей этого кризисного центра является наблюдение за ситуацией с нашими компаниями в районах, затронутых конфликтом, снабжать их информацией об ограничениях, связанных с санкциями и решениями, принятых российской стороной, и предоставить возможные меры поддержки, включая чрезвычайные инициативы по продвижению с тем, чтоб у этих компаний были альтернативные рынки. Для особенно важных отраслей нашего экспорта в Россию, включая текстиль, одежду, кожу и аксессуары, аппаратуру и продукты питания, мы работаем над увеличением количества рекламных инициатив Итальянского торгового агентства и мероприятий по продвижению со стороны сети посольств и консульств на альтернативных рынках сбыта для нашего экспорта", — сказал Ди Майо.

Ранее сообщалось, что товарооборот Россией и Италией за январь-ноябрь 2021 года составил 27,5 миллиарда долларов, что на 53,8% выше, чем за тот же период 2020 года. Предполагается, что объем двусторонней торговли в 2021 году превысил $30 миллиардов.