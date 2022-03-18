МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Решение ЦБ РФ по ключевой ставке, ожидаемое в пятницу, не повлияет на курс доллара, он уже нацелился на психологически значимый уровень поддержки 100 рублей, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Рубль растет шестой день подряд

Влияние решения и комментариев ЦБ РФ на курс рубля ослабело в текущих геополитических условиях, предыдущие экстренные действия регулятора обеспечили локальную финансовую стабильность, полагают эксперты.

Факторы в пользу укрепления рубля до уровня 100 рублей за доллар сейчас не связаны с заседанием ЦБ, считает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал". "Среди них — повышенный спрос на рублевую ликвидность со стороны крупных игроков финрынка; постепенное сжатие импорта; ограничения на движение валюты, а также — прогресс в мирном урегулировании", — полагает он.

Банк России на экстренном заседании совета директоров 28 февраля повысил ключевую ставку с 9,5% до 20%, что стало ее новым историческим максимумом. В пятницу 18 марта состоится очередное заседание совета директоров регулятора, на котором ставка, скорее всего, будет сохранена, полагают большинство экспертов.

ВЛИЯНИЕ ЦБ НА СТАВКУ ОСЛАБЕЛО

Повышая 28 февраля ключевую ставку до 20% годовых, ЦБ РФ использовал данный инструмент, в том числе, для защиты курса российской валюты, отмечает Ринат Кутуев из банка "Санкт-Петербург". "После принятия ограничений на отток капитала, необходимость высокого значения ключевой ставки для защиты курса существенно снизилась. По нашему мнению, дальнейшая динамика ключевой ставки будет определяться в большей мере инфляционными ожиданиями", — добавляет он.

Влияние процентной ставки на курс рубля сейчас крайне ограничено из-за действующих ограничений на целый перечень операций с валютой для резидентов и фактическое отсутствие нерезидентов, считает Дмитрий Полевой из компании "Локоинвест".

Влияние риторики ЦБ РФ на обменные курсы рубля сейчас вторичны, поэтому заявления регулятора вряд ли вызовут реакцию валютного рынка, комментирует Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

Определенное влияние могли бы оказать какие-то новые комментарии в пресс-релизе ЦБ или в заявлении его главы, но сейчас все важные меры по рынку принимаются оперативно, вне заседания, поэтому можно не ожидать сюрпризов в пятницу, резюмирует Юрий Кравченко из компании "Велес Капитал".

ОЖИДАНИЯ ПО РУБЛЮ

Несмотря на новости о проблемах с экспортом из РФ по ряду позиций, его снижение выглядит меньшим, чем провал импорта, поэтому рубль может продолжит медленно укрепляться в ближайшие недели, полагает Полевой. Обороты торгов на валютном рынке пониженные, а основные потоки идут от компаний и экспортеров, добавляет он.

Потенциальную проблему для устойчивости курса рубля несет риск снижения валютной выручки вследствие отказа от приобретения российской продукции или ее приобретения с существенным дисконтом, но на текущий момент поступающая информация противоречива и не позволяет оценить масштаб такого снижения, говорит Максим Петроневич из банка "Открытие". "В отсутствие сильного оттока капитала и введения эмбарго на поставки продукции РФ рубль будет укрепляется: в таком оптимистичном сценарии курс может достичь уровня 85-90 рублей за доллар", — оценил он.

Из-за большой геополитической неопределенности другие драйверы будут слабо влиять на курс рубля, пока фактор геополитики не уменьшит свою актуальность, резюмировал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". В ночь со среды на четверг на внебиржевом рынке форекс доллар уже опускался ниже 100 рублей на комментариях сторон российско-украинских переговоров, которые свидетельствуют о приближении к договоренностям, направленных на деэскалацию конфликта, добавил он.