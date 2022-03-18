Поставщики повседневных товаров в России стали отменять скидки, позволявшие магазинам снижать цены
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Поставщики повседневных товаров в России стали отменять скидки и промоакции, позволявшие магазинам снижать цены, сообщает газета РБК, опросившая ведущих ритейлеров.
"Поставщики товаров повседневного спроса отменяют промоакции, позволявшие магазинам снижать цены. До сих пор по таким скидкам россияне покупали половину товаров, но сейчас это невыгодно ни производителям, ни ритейлерам", — сообщает издание.
В материале со ссылкой на пресс-службу компании отмечается, что с конца февраля от проведения промоакций, предусматривающих в том числе скидки на продукцию, отказался целый ряд поставщиков крупнейшего по обороту российского ритейлера X5 Group (управляет торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик"). С отказом поставщиков от части согласованных ранее скидок столкнулась и сеть "Азбука вкуса", сообщил ее представитель. Кроме того, в сети "Верный" за последнее время от промоакций, которые предусматривают в том числе скидки на продукцию, отказались примерно треть поставщиков.
Добавляется, что, согласно исследованию компании NielsenIQ, в 2021 году посетители крупнейших розничных сетей России приобретали со скидкой более 51,6% товаров в натуральном выражении. В денежном выражении доля товаров, реализуемых в рамках промоакций, составила 49,7%. Лидерами среди товаров, продаваемых со скидками, были кондиционеры для белья (93% товаров в категории в натуральном выражении), стиральные порошки (80%), средства для мытья посуды (77%), творожные десерты (76%), детское питание (72%) и шоколадные плитки (71%). Также скидки влияют на выбор магазина, в который ходят покупатели: в 2021 году 38% участников исследования заявили, что меняют магазин в поисках более выгодного предложения.
Издание приводит данные гендиректора "INFOLine-Аналитики" Михаила Бурмистрова, согласно которым товары в наиболее промоактивных категориях россияне привыкли покупать со скидкой в 30–50%, и после их отмены рост цен "выглядит резко и действительно может быть очень высокий". Он приводит пример, бытовая химия часто продается по акции "2 по цене 1", и когда эти акции отменяются, цена вырастает в два раза.
Производители объясняют сейчас отказ от проведения промо резким повышением стоимости товаров на фоне роста валютных курсов и нарушения логистических цепочек, которые приводят к дефициту сырья и упаковочных материалов, говорит представитель сети "Верный". Предоставление в магазинах торговых сетей любых скидок с цены товара возможно только с согласования компании-поставщика, подчеркивают в X5 Group.
Как отмечают авторы статьи, сами ритейлеры отменяют скидки только на товары, на которые есть ажиотажный спрос, чтобы его не подстегивать. Например, сейчас многие отменили акции на прокладки и средства женской гигиены, которые в конце февраля — начале марта стали активно скупать потребители, опасаясь их подорожания.
Подчеркивается, что большинство поставщиков не отказываются от скидок окончательно, а предупреждают торговые сети, что "хотят взять паузу, а потом вернуться с новым промопланом".
https://1prime.ru/News/20220318/836414162.html