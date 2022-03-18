МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Поставщики повседневных товаров в России стали отменять скидки и промоакции, позволявшие магазинам снижать цены, сообщает газета РБК, опросившая ведущих ритейлеров. На производителей сахара пожаловались в ФАС за цены в долларах

"Поставщики товаров повседневного спроса отменяют промоакции, позволявшие магазинам снижать цены. До сих пор по таким скидкам россияне покупали половину товаров, но сейчас это невыгодно ни производителям, ни ритейлерам", — сообщает издание.

В материале со ссылкой на пресс-службу компании отмечается, что с конца февраля от проведения промоакций, предусматривающих в том числе скидки на продукцию, отказался целый ряд поставщиков крупнейшего по обороту российского ритейлера X5 Group (управляет торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик"). С отказом поставщиков от части согласованных ранее скидок столкнулась и сеть "Азбука вкуса", сообщил ее представитель. Кроме того, в сети "Верный" за последнее время от промоакций, которые предусматривают в том числе скидки на продукцию, отказались примерно треть поставщиков.

Добавляется, что, согласно исследованию компании NielsenIQ, в 2021 году посетители крупнейших розничных сетей России приобретали со скидкой более 51,6% товаров в натуральном выражении. В денежном выражении доля товаров, реализуемых в рамках промоакций, составила 49,7%. Лидерами среди товаров, продаваемых со скидками, были кондиционеры для белья (93% товаров в категории в натуральном выражении), стиральные порошки (80%), средства для мытья посуды (77%), творожные десерты (76%), детское питание (72%) и шоколадные плитки (71%). Также скидки влияют на выбор магазина, в который ходят покупатели: в 2021 году 38% участников исследования заявили, что меняют магазин в поисках более выгодного предложения.

Издание приводит данные гендиректора "INFOLine-Аналитики" Михаила Бурмистрова, согласно которым товары в наиболее промоактивных категориях россияне привыкли покупать со скидкой в 30–50%, и после их отмены рост цен "выглядит резко и действительно может быть очень высокий". Он приводит пример, бытовая химия часто продается по акции "2 по цене 1", и когда эти акции отменяются, цена вырастает в два раза.

Производители объясняют сейчас отказ от проведения промо резким повышением стоимости товаров на фоне роста валютных курсов и нарушения логистических цепочек, которые приводят к дефициту сырья и упаковочных материалов, говорит представитель сети "Верный". Предоставление в магазинах торговых сетей любых скидок с цены товара возможно только с согласования компании-поставщика, подчеркивают в X5 Group.

Как отмечают авторы статьи, сами ритейлеры отменяют скидки только на товары, на которые есть ажиотажный спрос, чтобы его не подстегивать. Например, сейчас многие отменили акции на прокладки и средства женской гигиены, которые в конце февраля — начале марта стали активно скупать потребители, опасаясь их подорожания.

Подчеркивается, что большинство поставщиков не отказываются от скидок окончательно, а предупреждают торговые сети, что "хотят взять паузу, а потом вернуться с новым промопланом".