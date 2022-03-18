МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. ЦБ вынужден действовать в обстановке кардинального изменения внешних условий хозяйствования страны и функционирования финансовой системы, объяснил эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер решение регулятора по ключевой ставке.

"В принципе решение регулятора было ожидаемым, поскольку острой необходимости привязываться именно к плановому заседанию не было. ЦБ и так может корректировать стоимость фондирования вне времени, отвечая на вызовы", — отметил он.

Экстренный подъем ставки 28 февраля до 20% был нужен для купирования девальвационных рисков. Со стороны кредитного рынка такая высокая стоимость фондирования носит запретительный характер финансирования, а для вкладчиков — это мотивирующий процент по вкладам, чтобы остановить отток капитала из банковской системы. По прошествии двух недель видим — эффект есть, банки отчитываются о рекордных притоках под такую привлекательную ставку.

"Разумеется, меры стабилизации носят временный характер, но прогнозировать, когда ставки опустятся, сейчас не имеет большого смысла. Скорее всего, это займет несколько большее время, чем скачок и последующее ослабление монетарного ужесточения в прошлый кризис 2014-2015 гг", — рассуждает специалист.

Сегодняшнее решение не окажет значимого влияния на финансовый сектор, поскольку это, как говорится, уже было "в цене" кредитно-депозитного рынка, добавляет собеседник агентства. Также не будет реакции на рынке акций и облигаций — он закрыт.

"А когда первым, возможно, откроется долговой рынок, то ставки по долгосрочным бумагам должны отразить возросшую ставку ЦБ в 20% аналогичным или даже большим подъемом доходностей ОФЗ и падением цен бумаг", — отмечает Зельцер.

Работающим остается валютный сектор. Шаги по ограничению движения иностранного капитала, норматив продажи экспортной выручки, высокая ставка играют за рубль. Также на стороне нацвалюты находится и прекращение турпотока в страны западной коалиции и их партнеров по санкциям. Есть и фактор удорожания импорта. В общем, видение сроится на возвращении рублем планки 100 за доллар США и 110 по евро. На среднесрочном горизонте собеседник абсолютно не исключает ход на 90 руб. за доллар и 100 руб. по евро.