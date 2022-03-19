МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Согласно данным "Оператора ГТС Украины", объем транзита газа из РФ через украинскую территорию в субботу ожидается на максимуме контрактных обязательств "Газпрома". В "Газпроме" оценили влияние санкций на работу компании

Так, заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции "Суджа" и "Сохрановка" на 19 марта составляют 106,6 миллиона кубометров.

Объем транзита российского газа через Украину держался вблизи максимальных обязательств "Газпрома" по транзитному контракту — около 109,6 миллиона кубометров в сутки — с конца февраля.

Итоги дополнительного аукциона на площадке GSA Platform "Газпром" свидетельствуют, что "Газпром" вновь не заказал мощности магистрали "Ямал–Европа" на полные газовые сутки 19 марта. По ней газ из России через Белоруссию и Польшу поступает в Германию. Этот маршрут для "Газпрома" балансирующий.

Кроме того, "Газпром" пока воздерживается и от краткосрочного бронирования "Ямала–Европы" на несколько часов в течение дня. Труба с 15 марта перешла в реверсный режим работы, то есть поток газа, как показывают данные немецкой компании Gascade, идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.

В целом отопительный сезон в Европе близится к завершению. "Газпром" 9 марта сообщал, что забор газа из хранилищ может продолжиться еще месяц. Заполненность европейских подземных хранилищ (ПХГ) при этом находится на минимальном за многие годы уровне, по данным на утро 17 марта, составляет 25,2%.