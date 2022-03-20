МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Использование VPN на смартфонах не влияет на сотовую связь, но качество и скорость мобильного интернета могут пострадать, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

"Установка и использование VPN на смартфоне на качество сотовой связи влияния не окажет, так как VPN-соединение использует сотовую сеть в качестве транспорта, и именно она определяет верхнюю границу по качеству. Что касается мобильного интернета… то здесь качество уже может пострадать", — сказал главный архитектор, руководитель проектного офиса и центра компетенции Getmobit Василий Шубин.

Эксперт отметил, что это происходит по причине того, что VPN создает дополнительную "прослойку" в виде накладных расходов по шифрованию трафика и влияния точки выхода в интернет из VPN сети, которая может иметь низкую производительность и более высокие задержки. Эксперт добавил, что при использовании VPN трафик уже не передается по кратчайшему пути между ресурсом и пользователем.

"На качество голосовых вызовов и качество мобильного интернета от вышки к устройству факт установки VPN-клиента и подключения VPN-соединения влиять не может. Но точно влияет на конечную скорость интернета, так как на пути данных появляется дополнительный шаг. Насколько сильно это влияние — зависит от VPN сервиса", — рассказал заместитель руководителя проекта "Рутокен VPN" (Компания "Актив") Дмитрий Тимофеевский.