Украина конфисковала для своих нужд партию сока молдавской компании
TVR Moldova: Украина конфисковала для своих нужд партию сока молдавской компании на 100 тысяч евро
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Власти Украины конфисковали четыре контейнера с соком на 100 тысяч евро молдавской компании Orhei-vit, товар был предварительно оплачен и должен был отправиться в Китай, а вместо этого был перенаправлен в разные украинские районы, передает канал TVR Moldova.
"Партию конфисковали в порту и отправили в самые уязвимые регионы Украины. В порту была не только наша продукция. Также решением министерства обороны Украины там конфисковали партию мучных изделий и круп и отправили в Донецк. Наши юристы уже подали документы для разбирательства", — заявил в комментарии телеканалу директор компании Симион Мудря.
По его словам, контейнеры должны были отправиться в Китай, в них находился товар на 100 тысяч евро, который предварительно уже был оплачен. Мудря отметил, что все корабли сейчас перенаправляют в Констанцу, он надеется, что румынский порт справится с подобной нагрузкой.
https://1prime.ru/News/20220320/836437050.html
Следите за важными экономическими событиями в Facebook