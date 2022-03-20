МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. В Афинах был осквернен памятник советским воинам, павшим за свободу Греции во время Второй мировой войны, передает RT со ссылкой на сообщение посольства России в Афинах. Офицер США оценил эффективность российских корректируемых снарядов

Вандалы написали на постаменте "Азов" и нарисовали "волчий крюк" — символ украинского националистического батальона.

В российском дипломатическом представительстве заявили: "После этого преступного деяния и бесчисленных разоблачений мариупольцев и донбассовцев нужны ли дополнительные доказательства нацистской сущности "Азова" и других подобных батальонов экстремистских националистов на Украине?"

При этом в посольстве России обратились к греческим властям с требованием сделать все возможное, чтобы найти и наказать вандалов.