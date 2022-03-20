В Греции вандалы осквернили памятник советских воинам-освободителям
В Греции вандалы осквернили памятник советским воинам, разукрасив его символикой нацбата "Азов"
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МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. В Афинах был осквернен памятник советским воинам, павшим за свободу Греции во время Второй мировой войны, передает RT со ссылкой на сообщение посольства России в Афинах.
Вандалы написали на постаменте "Азов" и нарисовали "волчий крюк" — символ украинского националистического батальона.
В российском дипломатическом представительстве заявили: "После этого преступного деяния и бесчисленных разоблачений мариупольцев и донбассовцев нужны ли дополнительные доказательства нацистской сущности "Азова" и других подобных батальонов экстремистских националистов на Украине?"
При этом в посольстве России обратились к греческим властям с требованием сделать все возможное, чтобы найти и наказать вандалов.
https://1prime.ru/News/20220320/836439076.html
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