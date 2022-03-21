МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за январь 2022 года увеличились на 1,8%, до 81,2 трлн рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

На фоне ослабления курса рубля к основным иностранным валютам в анализируемом периоде снизилась как доля рублевых активов (с 79,8% до 79%), так и удельный вес рублевых пассивов кредитных организаций в совокупном показателе (с 77,1% до 76,4%).

В структуре пассивов удельный вес собственных ресурсов уменьшился (с 7,2% до 6,9%), удельный вес обязательств кредитных организаций несколько вырос (с 85,5% до 85,8), а доля резервов на возможные потери не изменилась (7,3%).

По состоянию на 01.02.2022, как и на начало текущего года, в Московском регионе действовало 192 кредитные организации, в том числе 189 в Москве и 3 в Московской области.