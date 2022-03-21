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Величина ресурсов банков Московского региона за январь уменьшилась
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Величина собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за январь 2022 года... ПРАЙМ, 21.03.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Величина собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за январь 2022 года уменьшилась на 2,6%, до 5,6 трлн рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
За январь 2022 года банки Московского региона получили прибыль в размере 61 млрд рублей, что на 41,6% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. По состоянию на 01.02.2022 общим финансовым результатом деятельности кредитных организаций Московского региона (с учетом результатов деятельности прошлых лет) являлась прибыль в размере 1,4 трлн рублей (на 01.02.2021 — прибыль в размере 685,2 млрд рублей).