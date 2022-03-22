МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Вложения банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в долговые обязательства за январь 2022 года уменьшились на 0,3%, до 10,1 трлн рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом их удельный вес в активах снизился с 12,7% до 12,5% на 01.02.2022. На динамику показателя в значительной степени повлияло сокращение вложений в долговые обязательства Российской Федерации, а также рост отрицательной переоценки долговых ценных бумаг. Портфель долевых ценных бумаг на 01.02.2022 составил 352,5 млрд рублей, увеличившись на 14,5% за январь 2022 года. При этом наиболее заметный рост в долевых бумагах произошел за счёт увеличения вложений в долевые ценные бумаги российских компаний.