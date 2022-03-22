МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Фондовые биржи Европы во вторник заметно растут вслед за фондовыми рынками Азиатско-Тихоокеанского региона, а в частности, немецкий индикатор увеличивается более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР в основном растут на ослаблении опасений по COVID

По состоянию на 12.09 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,59%, до 7481,4 пункта, французский CAC 40 — на 0,86%, до 6639,09 пункта, немецкий DAX — на 1,06%, до 14477,84 пункта.

Во вторник европейские индексы переняли динамику азиатских бирж, которые завершили торги преимущественно ростом, что было связано с отменой некоторых коронавирусных ограничений в Китае.

Трейдеры также находятся в ожидании данных об инфляции в Великобритании. Аналитики полагают, что годовой показатель по итогам февраля вырос на 5,9%, а месячный — на 0,6%.