МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, отменяющий уплату НДФЛ с процентных доходов по вкладам в банках. Новак выступил за регулирование и налогообложение майнинга криптовалют

От уплаты НДФЛ освобождаются доходы по вкладам за 2021-2022 годы, которые подлежали бы уплате в 2022-2023 годах. Также меняются правила налогообложения процентных доходов по вкладам, которые распространятся на будущие налоговые периоды после 2022 года.

Необлагаемый доход будет определяться как произведение 1 миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России в данном году. Таким образом, если ставка ключевая ставка ЦБ в течение года повышалась, а вслед за ней росли и ставки по вкладам, то увеличится и необлагаемый доход, и гражданам больше налогов платить не придется.

Также от НДФЛ освобождаются все доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021-2023 годах. При этом снимается ограничение по размеру помощи и подарков ветеранам, труженикам тыла, инвалидам Великой Отечественной войны, узникам концлагерей и некоторым другим лицам, который не облагается НДФЛ. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных норм, для которых предусмотрен иной срок.

Кроме того, закон содержит нормы, направленные на стимулирование перевода ценных бумаг (долей) российских организаций из собственности иностранных компаний в собственность российских физлиц. В этих целях от НДФЛ освобождаются доходы в виде имущества (за исключением денежных средств) и имущественных прав, полученных в 2022 году от иностранной организации или иностранной структуры без образования юрлица, в отношении которой гражданин являлся контролирующим лицом или учредителем по состоянию на 31 декабря 2021 года.